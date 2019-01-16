دي ماريا: مبابي سيفوز بالكرة الذهبية

كيليان مبابي

أشاد آنخيل دي ماريا بكيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان مؤكداً أنه في طريقه للفوز بالكرة الذهبية.

وأبدى الدولي الأرجنتيني خلال حواره مع صحيفة "فرانس بلو باريس" سعادته بالبقاء رفقة بطل فرنسا، مؤكداً أن الحديث عن انتقاله يتكرر كل صيف، وأن تجديد عقده مؤخراً كان برغبة من جميع الأطراف المعنية.

وأضاف: "كيليان ظاهرة، لقد تطور كثيرا كلاعب منذ رحل عن موناكو، لقد قدم أداءً مذهلًا في كأس العالم".

"إن واصل بنفس المستوى وكان محاطاً دائماً بلاعبين أصحاب قدرات عالية فسيتطور أكثر وبالتأكيد سيفوز بالكرة الذهبية".

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وأكد دي ماريا سعادته بثقة المدرب توماس توخيل به، مضيفاً: "لم أكن أشارك كثيراً الموسم الماضي لأن (أوناي) إيمري (المدرب السابق) كان يعتمد على ثلاثة مهاجمين، لكني سعيد بثقة توخيل هذا الموسم وأعمل جاهداً حتى أقدم ما علي في الملعب خاصة الأدوار الدفاعية".

وسيخوض الفريق الفرنسي مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق دي ماريا السابق مانشستر يونايتد والذي لم يخسر مع مدربه الجديد أولي غونار سولشاير.

وتحدث اللاعب عن هذه المواجهة بثقة، مؤكداً أن فريقه لا يهتم بنتائج يونايتد مع مدربه الجديد.