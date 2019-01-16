لوكاس بيريز مرشح للانتقال إلى برشلونة

لوكاس بيريز

ما زال بحث برشلونة جارياً عن مهاجم جديد يعزز هجومه قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوي، بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

ويسعى البارسا جاهداً لتوفير مهاجم إضافي للمدرب إيرنيستو فالفيردي خوفاً من تعرض لويس سواريز لإصابة صعبة ستبعده عن اللعب لعدة مباريات، مما قد يضع الفريق في ورطة كبيرة في المراحل الحاسمة من الموسم.

وتتحدث وسائل الإعلام يومياً عن أهداف جديدة للنادي الإسباني، إذ بدأ الحديث عن ألفارو موراتا ثم فيرناندو يورينتي ثم كريستيان ستواني، وأخيراً ظهرت فكرة لوكاس بيريز مهاجم ويست هام الحالي وآرسنال السابق.

وأوضحت صحيفة "استاديو ديبورتيفو" أن بيريز صاحب الـ 30 عاماً يرغب بالرحيل عن ويست هام والعودة للدوري الإسباني كونه لا يحصل على الوقت الكافي للمشاركة، إذ خاض 10 مباريات سجل خلالها هدفين فقط.

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وأضافت أن البارسا يرى اللاعب مناسباً جداً من الناحية المالية، إذ لن يكلف أكثر من 5 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي دفعه ويست هام لضمه من آرسنال الصيف الماضي، وهو ما يجعله مفضلاً على ستواني الذي ترى الإدارة الكتالونية أن مبلغ 15 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده كبير مقارنة بكونه يقترب من عامه الـ 33.

لكن هنالك مشكلتين تواجهان برشلونة، الأولى تتلخص في وجود منافسة شرسة من عدة أندية إسبانية على ضم بيريز وأبرزها ريال بيتيس وفالنسيا وأتليتكو مدريد، والثانية رغبة اللاعب بالمشاركة وعدم الاكتفاء بدور بديل للويس سواريز أو تكرار تجربة باكو آلكاسير المريرة في كامب ناو.