تيباس: كلاسيكو الدوري الإسباني في الثاني من مارس

خافيير تيباس

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للمحترفين أمس، أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه برشلونة حامل اللقب ضمن المرحلة الـ 26 من الليغا ستقام يوم السبت الثاني من مارس المقبل.

وأوضح تيباس أن المباراة التي يستضيفها ريال مدريد على ملعبه سانتياغو بيرنابيو، ستجري الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.

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يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حالياً برصيد 43 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع.