نجوم يوفنتوس وميلان يشعلون جدة قبل لقاء السوبر الإيطالي

فريق يوفنتوس

يعيش سكان مدينة جدة السعودية أجواء العد التنازلي المثير للمواجهة التاريخية المرتقبة غداً الأربعاء بين ميلان ويوفنتوس على كأس السوبر الإيطالي، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وحرص إيه سي ميلان على الوصول مبكراً إلى السعودية (فجر الأحد الماضي) بهدف التحضير الجيد للمباراة التي ستحظى بمتابعة كبيرة من قبل عشاق كرة القدم الإيطالية.

فيما وصلت بعثة يوفنتوس إلى جدة أمس الاثنين بكامل نجومها وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وغيرهم.

وسيؤدي يوفنتوس تدريباته على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

وأعلن يوفي عن قائمة لاعبيه المغادرة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر وتضم 21 لاعباً، وسيغيب عن المباراة مهدي بنعطية وأندريا بارزالي بسبب الإصابة، فيما شهدت القائمة عودة نجم الفريق جواو كانسيلو الظهير الأيمن.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إسناد تحكيم المباراة للحكم المخضرم لوكا بانتي (44 عاماً).



وكان ميلان أدى حصتين تدريبيتين على ملعب نادي الاتحاد منذ وصوله تحت إشراف مدربه جينارو غاتوزو والذي كشف صراحة عن الطموح والآمال الكبيرة في خطف اللقب من المنافس العنيد.

وقال غاتوزو في تصريحات إعلامية عقب أداء الحصة التدريبية الأولى: "نحن سعداء بوجودنا في السعودية ونسعى للظهور بشكل جيد أمام يوفنتوس في مباراة السوبر وكسب اللقب.

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"لدينا عدد من المشكلات في مسابقة الدوري ونفتقد كذلك للحظ الجيد لكننا في مباراة السوبر نسعى لتحقيق اللقب.

"خصمنا فريق مميز ونسعى للانتصار عليه وهذا الأمر يتطلب عملاً مضاعفاً وتركيزاً كبيراً في المباراة".

وعن الحضور الجماهيري المتوقع للمباراة بعد نفاد التذاكر منذ وقت مبكر، قال غاتوزو: "في الدوري الإيطالي اعتاد اللاعبون خوض المباريات أمام 69 إلى 70 ألف مشجع وهو عامل محفز لتقديم ما لديهم، نحن الآن نلعب في بيئة مختلفة، لكننا متفائلون بعد أنباء نفاد التذاكر والملعب سيكون ممتلئاً بالجماهير وهو أمر محفز ومبهج لنا وتأكيد أن الجماهير هنا محبة لكرة القدم.

"المباراة صعبة جداً، إلا أننا نشارك بـ 11 لاعباً أمام 11 لاعباً ونتمنى أن نكون في الموعد وننجح في تحقيق اللقب".

وعن معرفته بالكرة السعودية، قال: "تابعت المنتخب السعودي في كأس العالم خصوصاً في المباراة الافتتاحية أمام روسيا، أرى أنه يتمتع بعناصر مميزة، وكما عرفت أن الناس هنا شغوفون بكرة القدم".

وكان ميلان تغلب على سامبدوريا بنتيجة (2-0) ليتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا ولحق به يوفنتوس الذي فاز بنفس النتيجة على منافسه بولونيا السبت الماضي في آخر مباريات الفريقين.

وتأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية تتويجاً للاتفاقية التي وقعها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق مع ماركو برونيلي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي في يونيو الماضي.

وتحظى مباراة السوبر الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس باهتمام عالمي وجماهيري كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للمملكة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية.