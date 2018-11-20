أهداف مباراة أستراليا ولبنان 3-0 الودية

ودعت أستراليا نجمها الكبير تيم كاهيل بفوز ودي على لبنان 3-0 الثلاثاء في مباراة تدخل ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في الإمارات.

وعاد كاهيل صاحب الـ 38 عاماً من الاعتزال الدولي، لخوض هذه المباراة الوداعية التي تألق فيها الاسكتلندي المجنس حديثاً مارتن بويل بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 19 و41، وذلك في أول مباراة له كأساسي مع أبطال آسيا، فيما أضاف ماثيو ليكي الثالث في الدقيقة 68.

ولم يخف كاهيل دموعه بعد المباراة التي خاض الدقائق التسع الأخيرة منها، بعدما ضمن مدربه أرنولد غراهام الفوز أمام جمهور غفير احتشد في ملعب "أي أن زي ستاديوم".

وقال كاهيل "أبكي للمرة الأولى في ملعب كرة قدم وأنا فخور بذلك. أنا ألعب من قلبي في كل مرة أرتدي فيها القميص الأخضر والذهبي. شكرا أستراليا. لكل زملائي والطواقم الذين عملت معهم، لن أكون شيئا من دونكم".

وأعلن كاهيل اعتزاله اللعب دولياً بعد انتهاء مشاركته الرابعة في كأس العالم في 26 يونيو الماضي إثر خسارة منتخب بلاده أمام بيرو (0-2) في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال روسيا.

وشارك الهداف التاريخي لبلاده (50 هدفاً) للمرة الأخيرة مع المنتخب الأسترالي عندما نزل في الشوط الثاني أمام بيرو، وكان يمني النفس بتسجيل هدف في مونديال روسيا لينضم إلى البرازيلي بيليه والألمانيين أوفه تزيلر وميروسلاف كلوزه الذين سجلوا في أربع بطولات لكأس العالم، لكنه لم يحقق مبتغاه.

وبما أن مباراته الرسمية الأخيرة قبل الإعتزال كانت في روسيا، كان من المحتم أن يودع الجمهور الأسترالي بمباراة أخيرة على أرض بلاده لأن "مساهمة تيم في كرة القدم وفي المنتخب الأسترالي خاصة خلال الأعوام الـ 14 الماضية كانت هائلة" وفقاً لرئيس الاتحاد الأسترالي ديفيد غالوب.

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وبدأ كاهيل، المولود في سيدني لأب من ساموا، لعب كرة القدم على الصعيد الدولي مع منتخب ساموا الغربية دون 20 عاماً، وانضم المنتخب الأسترالي الأول عام 2004 بعد حملة مكثفة مع الاتحاد الدولي (فيفا).

وأصبح في ألمانيا 2006 أول استرالي يسجل هدفاً في نهائيات كأس العالم، وكرر ذلك في مونديالي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

كما أصبح في 2007 أول أسترالي يسجل هدفا في كأس آسيا (انضمت أستراليا إلى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في 2006)، وساهم بإحراز المنتخب الأسترالي اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه في 2015.

أمضى كاهيل 14 عاماً مع ميلوول وايفرتون وسجل معهما أكثر من 100 هدف، قبل أن ينتقل إلى نيويورك ريد بولز، ولعب أيضاً مع شنغهاي شينهوا وهانغجو غرينتاون.

وانضم كاهيل إلى ميلوول في بطولة الدرجة الأولى الإنجليزية (الثانية بعد الدوري الممتاز) لفترة قصيرة في يناير الماضي بعدما ترك ملبورن سيتي، ضمن سعيه لخوض عدد أكبر من المباريات قبل كأس العالم، قبل أن يلتحق مطلع الشهر الحالي بجامسهودبور الهندي.

يذكر أن أستراليا التي توجت باللقب الآسيوي على أرضها عام 2015، تخوض النهائيات المقبلة (5 يناير-1 فبراير 2019) في المجموعة الثانية التي تضم سوريا والأردن وفلسطين، بينما يشارك لبنان في المجموعة الخامسة التي تضم السعودية وقطر وكوريا الشمالية.