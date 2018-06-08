أهداف مباراة ألمانيا والسعودية 2-1 الودية

من مباراة المنتخبين

سقط منتخب السعودية أمام مستضيفه الألماني بهدفٍ لاثنين في المباراة التي أقيمت على ملعب باي آرينا ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018.

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جاء هدفا المانشافت عن طريق تيمو فيرنر (8)، وعمر هوساوي (43 بالخطأ في مرمى فريقه)، أما هدف الأخضر الوحيد فجاء عبر تيسير الجاسم في الدقيقة 84.