أهداف مباراة إسبانيا والنرويج 2-1 تصفيات يورو 2020

راموس يقود إسبانيا للفوز

خطف قائد منتخب إسبانيا سيرجيو راموس الأضواء من جديد، بعدما سجل هدف منتخب بلاده الثاني في شباك النرويج، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت ضمن منافسات تصفيات يورو 2020 لكرة القدم.



ولم يكن الهدف الذي سجله راموس عاديا، بعدما انبرى لتنفيذ ركلة جزاء لصالح الماتادور في الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي احتضنه ملعب "ميستايا"، ليودعها في الشباك على طريقة "بانينكا" الشهيرة التي اعتاد عليها قائد ريال مدريد أثناء تنفيذه لركلات الجزاء.



وسجل راموس هدف إسبانيا الثاني في شباك النرويج، بعدما خادع حارس مرمى الضيوف بحركة فريدة قبل أن يطلق العنان للكرة لتعانق شباك الحارس روني جارستين على طريقة أسطورة منتخب تشيكوسلوفاكيا سابقا أنتونين بانينكا الذي يعتبر أول من سجل بتلك الطريقة.

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وسبق أن سجل بانينكا ركلته الشهيرة في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية 1976، عندما ابتكر طريقة جديدة لتسديد ركلة الجزاء، حيث عمد إلى رفع الكرة بتسديدة خفيفة إلى وسط المرمى، من فوق الحارس الألماني، سيب ماير.



واعتاد راموس على التسجيل بثقة كبيرة وفق تلك الطريقة المفضلة بالنسبة إليه في الآونة الأخيرة، وكانت المرة الأخيرة التي سجل بها بذات الطريقة حينما ساهم في فوز ريال مدريد على جيرونا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بأربعة أهدافٍ لاثنين، إذ سجل ركلة جزاء بطريقة "بانينكا".



ووقع راموس على هدفه الخامس على التوالي مع منتخب بلاده في المباريات الدولية التي خاضها، وهو الهدف الذي قاد الماتادور لانتصار ثمين على النرويج 2-1 في استهلال التصفيات الأوروبية منقذاً إسبانيا من التعادل في النهاية.