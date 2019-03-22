أهداف مباراة مولدوفا وفرنسا 1-4 تصفيات يورو 2020

فرنسا تسحق مولدوفا

سحق منتخب فرنسا مضيفه مولدوفا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في مستهل تصفيات يورو 2020.

تقدم أنتوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 24، بعد تمريرة من بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 27 أضاف رافاييل فاران مدافع ريال مدريد ثاني الأهداف، بعد عرضية من جريزمان.



وفي الدقيقة 36 سجل أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي هدفاً ثالثاً، بعد تمريرة من بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل العالم 3-0.

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أجرى ديدييه ديشان مدرب فرنسا تبديله الأول بنزول توماس ليمار بدلاً من ماتويدي في الدقيقة 73، وفي الدقيقة التالية حل فلوريان توفان بدلاً من جريزمان، وأخيراً أتى نبيل فقير في الدقيقة 81 على حساب جيرو.



وفي الدقيقة 87 سجل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رابع الأهداف بعد تمريرة من ليمار، فيما سجل فلاديمير أمبروز هدف مولدوفا الوحيد في الدقيقة 89.



بذلك يتصدر المنتخب الفرنسي مجموعته بـ3 نقاط، يليه المنتخب التركي والآيسلندي بفارق الأهداف، عقب فوز كل منهما على ألبانيا وآندورا بالترتيب.