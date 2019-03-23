ملخص مباراة النيجر ومصر 1-1 تصفيات كأس الأمم الإفريقية

من مباراة الفريقين

انتهت مباراة مصر والنيجير بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت في مدينة في مدينة نيامي بالنيجر.

أنهى المنتخب المصري الشوط الأول أمام النيجر متعادلاً بلا أهداف في مباراة فقيرة فنية وعلى مستوى الفرص.

مع بداية الشوط الثاني يجري أجيري التبديل الأول للمنتخب المصري بخروج على غزال ونزول «تريزيجيه» ومع أول هجمة للمنتخب الوطني قادها تريزيجيه وتبادل الكرة مع اللاعب عمار حمدي وسددها في الشباك محرزًا هدف التقدم الأول.

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في الدقيقة 81 استطاع نجم منتخب النيجر اللاعب أمادو موتاري من تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

وكانت المباراة تحصيلية بعد أن حسم المنتخب الوطني الصعود إلى البطولة في المركز الثاني وتأكد غياب النيجر عن أمم أفريقيا 2019 من قبل المباراة.