ملخص مباراة البرازيل وباناما 1-1 الودية

البرازيل تسقط في فخ التعادل مع باناما

سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره باناما في المباراة الودية التي استضافها ملعب الدراجاو في البرتغال والتي انتهت بهدف لكل منتخب.

منتخب السيلساو دخل المباراة محرومًا من نجمه الأبرز نيمار، ليعتمد على نجومه الآخرين أبرزهم كوتينيو وكاسيميرو.

تقدم منتخب البرازيل أولًا عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة الثانية والثلاثين.

ملخص مباراة النيجر ومصر 1-1 تصفيات كأس الأمم الإفريقية

أهداف مباراة مولدوفا وفرنسا 1-4 تصفيات يورو 2020

ملخص مباراة البرتغال وأوكرانيا 0-0 تصفيات يورو 2020

أهداف مباراة إنجلترا والتشيك 5-0 تصفيات يورو 2020

ملخص مباراة مالاوي والمغرب 0-0 تصفيات كأس الأمم الإفريقية

لم تدم فرحة منتخب السامبا بالتقدم طويلًا، حتى عادل منتخب باناما النتيجة عن طريق أدولفو ماتشادو في الدقيقة السادسة والثلاثين.

حاول منتخب البرازيل بطل كأس العالم خمس مرات التقدم مرة أخرى وتحقيق الفوز، ولكن دفاع منتخب باناما وحارسه كانا بالمرصاد، ليحقق متذيل ترتيب المنتخبات التي شاركت في كأس العالم روسيا 2018 المفاجأة بالتعادل مع البرازيل.

يذكر أن البرازيل تستعد لاستضافة بطولة كوبا أميركا، والتي ستقام الصيف المقبل.