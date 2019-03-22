أهداف مباراة إنجلترا والتشيك 5-0 تصفيات يورو 2020

إنجلترا تكتسح جمهورية التشيك

افتتح المنتخب الإنجليزي، مشواره في تصفيات يورو 2020، بتحقيق انتصار ساحق على ضيفه التشيكي بخماسية نظيفة على ملعب ويمبلي في إطار الجولة الأولى.



المدرب جاريث ساوثجيت لعب اللقاء بالعناصر الأساسية للأسود الثلاثة، طمحاً في تحقيق بداية طيبة.

جوردان بيكفورد لعب كأساسي بعرين الإنجليز، وأمامه رباعي دفاعي مكون من بين تشيلويل، هاري ماجواير ومايكل كين وكايل ووكر.



وبالوسط ديلي ألي وإريك داير وجوردان هيندرسون، وثلاثي هجومي مكون من المتألق رحيم سترلينج وهاري كين وجادون سانشو.



السيطرة جاءت بشكل طبيعي لصالح أصحاب الأرض، لينجح سترلينج في افتتاح التسجيل بعد مرور 24 دقيقة.



ومع نهاية الشوط الأول، وضع هاري كين بصمته بإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة.

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ومع بداية الشوط الثاني سطع سترلينج من جديد بتسجيل ثنائي أخرى في الدقيقتين 62 و69، ليضمن لفريقه أول 3 نقاط بالتصفيات.



هاتريك سترلينج يجعله أول لاعب إنجليزي يسجل 3 أهداف على ملعب ويمبلي، منذ جيرمان ديفو في سبتمبر 2010 أمام بلغاريا.



توماس كالاس مدافع التشيك تكفل بختام الخماسية في الدقيقة 84، بعدما أحرز الهدف الخامس بالخطأ في مرماه.



المباراة شهدت ظهور النجم الشاب كالوم هودسون أودوي، ليصبح أصغر لاعب شاب يفوز بمباراة تنافسية مع إنجلترا بعمر 18 عاماً و135 يوم.



النتيجة تضع إنجلترا على صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط، يليها بلغاريا ومونتينجرو نقطة وحيدة، أما كوسوفو والتشيك بدون نقاط.