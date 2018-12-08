أهداف مباراة إسبانيول وبرشلونة 0-4 الدوري الإسباني

ميسي يسجل هدفه الـ 11 في الليغا هذا الموسم محتلاً صدارة الهدافين بالتساوي مع كريستيان ستواني مهاجم جيرونا

انفرد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على مستضيفه إسبانيول برباعيةٍ نظيفة في لقاء ديربي كتالونيا الذي جمعهما على ملعب باور 8 ضمن المرحلة الـ 15.

سجل الأهداف كلٌ من ليونيل ميسي (هدفان في الدقيقتين 17 و 65)، وعثمان ديمبيلي (26)، ولويس سواريز (45).

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بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز التاسع.