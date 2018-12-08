ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي 2-0 الدوري الإنجليزي

كانتي يحتفل بهدفه الأول رفقة زميله سيزار آزبيليكويتا

قدم تشيلسي خدمة كبيرة لليفربول بفوزه المستحق على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة القوية التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا اللقاء عن طريق نغولو كانتي (45)، ودافيد لويز (78).

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بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة استعاد على أثرها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.