ملخص مباراة آرسنال وهادرسفيلد 1-0 الدوري الإنجليزي

تورييرا يقود آرسنال للفوز

تفوق آرسنال بصعوبة على ضيفه هادرسفيلد تاون بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت لحساب المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

جاء الهدف عن طريق لوكاس تورييرا بركلة مقصية جانبية في الدقيقة 83.

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ورفع آرسنال رصيده بالتالي إلى 34 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد هادرسفيلد تاون عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.