أهداف مباراة نابولي وفروزينوني 4-0 الدوري الإيطالي

آركاديوش ميليك

اكتسح نابولي ضيفه فروزينوني برباعيةٍ دون رد على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

تناوب على التسجيل كلٌ من بيوتر زيلينسكي (7)، وآدم أوناس (40)، وآركاديوش ميليك (هدفان في الدقيقتين 68 و 84).

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وشهدت المواجهة عودة الظهير الجزائري فوزي غلام بعد ابتعاده لفترة طويلة بداعي إصابة في الرباط الصليبي.

ورفع نابولي رصيده بهذا الانتصار إلى 35 نقطة ليقلص الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى 8 نقاط، فيما بقي فروزينوني في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.