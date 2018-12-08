أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولام 4-1 الدوري الإنجليزي

لوكاكو سجل هدف يونايتد الثالث

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه فولام بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي شهدها ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل أهداف الشياطين الحمر كلٌ من آشلي يانغ (11)، وخوان ماتا (28)، وروميلو لوكاكو (42)، وماركوس راشفورد (82)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق أبو بكر كامارا في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة قفز على أثرها إلى المركز السادس، فيما بقي فولام في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.