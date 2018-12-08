أهداف مباراة بايرن ميونيخ ونورنبيرغ 3-0 الدوري الألماني

رفع ليفاندوفسكي رصيده بهذين الهدفين إلى 9 أهداف في البوندسليغا هذا الموسم

حقق بايرن ميونيخ فوزاً كبيراً على ضيفه نورنبيرغ وهزمه بنتيجة 3-0 على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الألماني.

جاءت الأهداف عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (هدفان في الدقيقتين 9 و 27)، وفرانك ريبيري (56).



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ورفع بايرن ميونيخ رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 27 نقطة في المركز الثاني ليواصل مطاردته لبوروسيا دورتموند المتصدر برصيد 36 نقطة.

أما نورنبيرغ فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.