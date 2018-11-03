أهداف مباراة إنتر وجنوى 5-0 الدوري الإيطالي

غاليارديني يقود إنتر للفوز

نجح إنتر في مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإيطالي بتغلبه على ضيفه جنوى بخماسية نظيفة على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن المرحلة الـ 11.

وأراح المدرب لوتشيانو سباليتي بعض العناصر الأساسية قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وكان أبرز الغائبين القائد ماورو إيكاردي الذي شارك لاوتارو مارتينيز بدلاً منه.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من أصحاب الأرض، على حساب الضيوف الذين فشلوا في تهديد مرمى الحارس سمير هاندانوفيتش.

وكانت البداية بهدف روبرتو غاليارديني في الدقيقة 14، قبل أن يضيف ماتيو بوليتانو الثاني بعده بدقيقتين فقط.

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وعاد غاليارديني للتسجيل مرة أخرى بهدف ثالث في الدقيقة 49.

فيما أحرز جواو ماريو الهدف الرابع لإنتر في الوقت بدل الضائع وهو الأول له بعد عودته للمشاركة مع الفريق، قبل أن يصنع لرادجيا ناينغولان العائد من الإصابة الخامس بعدها بلحظات في انتصار سهل ومريح.

ورفع هذا الفوز رصيد إنتر إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، والذي يواجه في نفس المرحلة غريمه كالياري

على الجانب الآخر، احتل جنوى المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

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