أهداف مباراة إنتر ورابيد فيينا 4-0 الدوري الأوروبي

إنتر يسحق رابيد

أكد إنتر الإيطالي تفوقه على ضيفه رابيد فيينا النمساوي، بالفوز برباعية نظيفة في لقاء إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي الذي أقيم على ملعب جوسيبي مياتزا.

وكان النيراتزوري قد حقق الفوز ذهاباً بهدف نظيف من نقطة الجزاء سجله لاوتارو مارتينيز.

وتقدم صاحب الضيافة في لقاء العودة مبكراً عن طريق ماتياس فيسينو، الذي سجل مستغلاً تخبط الضيوف الدفاعي، بعدما فشل أنتونيو كاندريفا في إيداع الكرة بالشباك في الدقيقة 11.

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وبعد 7 دقائق من الهدف الأول، عزز المدافع أندريا رانوكيا النتيجة بهدفٍ ثانٍ من تسديدة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني، نجح إيفان بيريشيتش في كسر صيامه وتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعدما راوغ الحارس ووضع الكرة من فوقه.

وفي الدقيقة 87، سجل ماتيو بوليتانو الهدف الرابع إثر عرضية بيريشيتش ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وحقق إنتر الفوز بخماسية في مجموع اللقاءين، تحت أنظار القائد السابق ماورو إيكاردي، ليضمن التأهل لدور الـ 16 في انتظار معرفة منافسه غداً بعد القرعة.