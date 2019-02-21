أهداف مباراة آرسنال وباتي بوريسوف 3-0 الدوري الأوروبي

آرسنال إلى الدور القادم

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

البداية أتت بهدف عكسي في الدقيقة الرابعة بواسطة زاكار فولكوف منح الغانرز الأفضلية.

وفي الدقيقة 39، أتى ثاني أهداف صاحب الضيافة عن طريق شكودران موستافي برأسية من ركنية نفذها غرانيت تشاكا.

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وسجل سوكراتيس باباستاثوبولوس ثالث الأهداف في الدقيقة 60 برأسية من ركنية أخرى لتشاكا.

بهذا الانتصار، قلب آرسنال خسارته ذهاباً بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين ليتأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة.