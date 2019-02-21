ساري يفكر في العودة إلى إيطاليا عبر روما

ماوريتسيو ساري

يدرك ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي أن أيامه معدودة في إنجلترا، سواء بالرحيل نهاية الموسم الحالي، أو التعرض للإقالة في أي وقت هذا الموسم، نظراً لسوء النتائج وفقدان إدارة الفريق اللندني الثقة في قدراته.

وتعرض المدير الفني الإيطالي لانتقادات قوية من جانب جماهير البلوز، بعد الخسارة بسداسية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ثم الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في كأس إنجلترا على ملعب ستامفورد بريدج.

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ويأمل المدرب في الفوز على سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حتى يضمن استمراره حتى نهاية الموسم على الأقل، لكنه وفق صحيفة "دايلي مايل"، يفكر بشكل جدي في العودة إلى إيطاليا في أقرب وقت.

وقالت الصحيفة اليوم الخميس أن ساري اجتمع مع مسؤولين من روما، لبحث إمكانية تدريبه فريق العاصمة الإيطالية الموسم القادم، مع توقعات برحيل المدير الفني الحالي يوزيبيو دي فرانشيسكو لسوء الأداء والنتائج.