إنتر ميلان يختار بديلاً محتملاً لإيكاردي

ماورو إيكاردي

أكد موقع "كالشيوميركاتو" المهتم بأخبار الانتقالات الإيطالية، أمس الأربعاء، أن مستقبل ماورو إيكاردي لا يزال غير معروفاً داخل إنتر ميلان، بعد المماطلة الكبيرة من جانب واندا نارا زوجة اللاعب ووكيلة أعماله.

وأشارت شبكة "ميدياسيت" أن هناك 4 أندية تراقب حالة إيكاردي، تحسباً لتقديم عرض رسمي في حالة عدم اتفاق المهاجم الأرجنتيني مع إدارة إنتر ميلان، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021.

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وذكرت الشبكة أسماء هذه الأندية، حيث يهتم كلٌ من يوفنتوس ونابولي بالحصول على خدمات إيكاردي، بالإضافة إلى فريقي تشيلسي وريال مدريد من خارج إيطاليا.

يذكر أن إدارة إنتر ميلان لن ترفض بيع اللاعب المثير للجدل في حالة وصول عرض رسمي يصل إلى 100 مليون يورو، خصوصاً أنها حددت البديل، في ظل ارتفاع أسهم دوفان زاباتا مهاجم أتالاتنا، الذي يراه مدراء الفريق كأفضل بديل ممكن لإيكاردي.