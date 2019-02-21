ريال مدريد يستغل بايل للتعاقد مع هازارد

إيدين هازارد

يعيش غاريث بايل أيامه الأخيرة في ريال مدريد، بعد فشله في قيادة الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو، ومشاكله المستمرة مع جمهور سانتياغو بيرنابيو بعد كل خسارة.

وأشارت صحيفة "ماركا" أن إدارة ريال تفكر جدياً في الاستماع إلى عروض من أجل بيع الدولي الويلزي، رغم أن فلورنتينو بيريز كان رافضاً لهذه الفكرة الصيف الماضي.

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وأبرزت صحيفة "ذا سن" في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن ريال مدريد قد يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع تشيلسي، يحصل بسببها على إيدين هازارد، مقابل عرض بايل على إدارة النادي اللندني.

يذكر أن مانشستر يونايتد من المهتمين بضم الدولي الويلزي، لكن مع تألق الثنائي راشفورد وأنتوني مارسيال بعد قدوم سولشاير، أصبحت فكرة شراء بايل صعبة بعض الشيء، وغير مشجعة بالنسبة لإد وودوارد المدير التنفيذي للنادي.