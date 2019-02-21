ملخص مباراة نابولي وزيوريخ 2-0 الدوري الأوروبي

فيردي وأوناس يحتفلان بالهدف الأول

كرر نابولي الإيطالي انتصاره على ضيفه إف سي زيوريخ السويسري، ليحجز مقعده في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، بعدما اكتفى بثنائية في ملعب سان باولو.



وكان نابولي قد حقق الفوز ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف، على الأراضي السويسرية، مؤكداً تأهله في لقاء الإياب.

أنهى صاحب الضيافة الشوط الأول بهدف نظيف سجله سيموني فيردي في الدقيقة 43 حينما استغل عرضية المتألق آدم أوناس، بعد مجهود فردي رائع.

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وعزز الجزائري الشاب، النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 75، إثر انفراد بالحارس ليضعها في الزواية القريبة.

وسينتظر نابولي قرعة ثمن النهائي غداً، والتي ستقام في سويسرا من أجل معرفة منافسه في الدور المقبل بعد أسبوعين من الآن.