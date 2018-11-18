نفاد تذاكر كأس أمم آسيا 2019

شعار كأس أمم آسيا 2019

نفدت جميع التذاكر المتخصصة للمنتخبات الـ 24 التي ستشارك في كأس أمم آسيا 2019، والمقرر إقامتها في الإمارات.

وأشار عارف العواني مدير البطولة في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جميع المنتخبات قامت بشراء 8% من تذاكر المباريات.

وتابع العواني: "جميع المنتخبات قامت بشراء نسبة التذاكر المحددة لها وفقاً للوائح وأنظمتها".

توتوسبورت: يوفنتوس يوجه أنظاره صوب إيريكسن

ملخص مباراة إيطاليا والبرتغال 0-0 دوري الأمم الأوروبية

رسمياً: منتخب المغرب يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019

صحيفة: نافاس في طريقه لمزاملة رونالدو في يوفنتوس

صلاح وبنعطية ضمن قائمة بي بي سي لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018

وأكد مدير البطولة على أن الإقبال على شراء التذاكر أمر جيد، وأن بعض المنتخبات طلبت من اللجنة المنظمة تذاكر إضافية.

وأوضح العواني أنه سيتم تحديد التذاكر الإضافية لكل منتخب لاحقاً من أجل ضمان زيادة الحضور الجماهيري.

وتقام بطولة كأس أمم آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019.