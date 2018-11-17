رسمياً: منتخب المغرب يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019

المغرب إلى النهائيات الإفريقية

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون، بعد فوز منتخب جزر القمر على نظيره المالاوي بهدفين لهدف ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

تقدم الفائز عبر ألفاردو بن محمد في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل باتريك بيري لمالاوي في الدقيقة 67.

واستطاع ناصر شامد تسجيل الهدف الثاني لجزر القمر في الدقيقة 70.

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بهذه النتيجة، رفع منتخب جزر القمر رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 4 نقاط.

وعنى هذا الانتصار تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، كونه يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني، والذي ضمن التأهل بدوره كونه منظم البطولة.

ويحل منتخب المغرب ضيفاً على نظيره المالاوي في الجولة الأخيرة من التصفيات، التي تشهد أيضاً استضافة منتخب الكاميرون لغريمه منتخب جزر القمر.