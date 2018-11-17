ملخص مباراة إيطاليا والبرتغال 0-0 دوري الأمم الأوروبية

قدم المنتخب الإيطالي بقيادة لورينزو إينسيني أداء مميزاً في الشوط الأول لم يتكلل بتسجيل أية أهداف

حسم المنتخب البرتغالي بطاقة الصعود إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تعادله سلبياً مع مستضيفه الإيطالي في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في إطار مباريات القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ومنح التعادل المنتخب البرتغالي النقطة السابعة من ثلاث مباريات، ليضمن التأهل بغض النظر عن مباراته الأخيرة في المجموعة أمام نظيره البولندي، ليصبح أول المتأهلين لنصف نهائي النسخة الأولى من البطولة رسمياً.

رسمياً: منتخب المغرب يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019

صحيفة: نافاس في طريقه لمزاملة رونالدو في يوفنتوس

صلاح وبنعطية ضمن قائمة بي بي سي لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018

ملخص مباراة الأرجنتين والمكسيك 2-0 الودية

رسمياً: ألمانيا تهبط للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية

وفي نفس السياق، رفع المنتخب الإيطالي رصيده بهذا التعادل إلى خمس نقاط من أربع مباريات، بفارق أربع نقاط عن متذيل المجموعة البولندي الذي هبط لقسم الدرجة الثانية قبل خوضه مباراته الأخيرة في المجموعة.

وشهدت المباراة تكريم المدافع المخضرم جيورجيو كييليني البالغ من العمر 34 عاماً بعد أن أصبح سابع لاعب إيطالي يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر مع الآتزوري.

يذكر أن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو استمر في غيابه عن تمثيل بلاده منذ آخر ظهور له في كأس العالم 2018.