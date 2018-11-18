توتوسبورت: يوفنتوس يوجه أنظاره صوب إيريكسن

كريستيان إيريكسن

قالت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس سيحول اهتمامه خلال الفترة المقبلة نحو التعاقد مع نجم توتنهام كريستيان إيريكسن بدلاً من بول بوغبا لاعبه السابق ونجم مانشستر يونايتد الحالي.

ويسعى يوفي لتدعيم لخط وسطه في ظل الإصابات التي تعرض لها الثنائي إيمري تشان وسامي خضيرة والنقص العددي فيه.

وأشارت "توتوسبورت" المقربة من يوفنتوس أن النادي يتابع باهتمام موقف الدولي الدنماركي مع توتنهام بعدما لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد عقد صانع الألعاب المتألق.

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وينتهي عقد إيريكسن مع سبيرز في يونيو 2020 ورفض التجديد حتى الآن فاتحاً المجال لرحيله خلال الفترة المقبلة حتى لا يخسره ناديه مجاناً.

وقالت الصحيفة أن يوفنتوس مستعد للتقدم بعرض رسمي في يناير لضم إيريكسن، لكنه أيضاً يضع عدد من البدلاء في حال صعوبة التعاقد معه.

ووضع التقرير اسماء أدريان رابيو (باريس سان جيرمان)، وآرون رامزي (آرسنال)، وكلاهما ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

ويلعب إيريكسن ضمن صفوف توتنهام منذ 2013 عندما انضم إليه قادماً من صفوف أياكس مقابل ما يقارب 13 مليون يورو.