أهداف مباراة إنجلترا ونيجيريا 2-1 الودية

إنجلترا تحقق فوزاً معنوياً مهماً قبل انطلاق المونديال الروسي

تغلب منتخب إنجلترا على ضيفه النيجيري بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي ضمن استعداداتهما لمنافسات كأس العالم 2018.

سجل لصاحب الضيافة كلٌ من غاري كاهيل وهاري كاين في الدقيقتين 7 و39، فيما أحرز أليكس آيوبي هدف النسور الخضر الوحيد في الدقيقة 47.

معلول يعلن عن قائمة تونس النهائية لكأس العالم 2018

أهداف مباراة النمسا وألمانيا 2-1 الودية

ملخص مباراة مصر وكولومبيا 0-0 الودية

رونالدو مصدوم ويدرس اللحاق بزيدان خارج ريال مدريد

أهداف مباراة فرنسا وإيطاليا 3-1 الودية

وينافس منتخب إنجلترا في المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وباناما وتونس، فيما يخوض منتخب نيجيريا منافسات البطولة ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا.



