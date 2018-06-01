أهداف مباراة فرنسا وإيطاليا 3-1 الودية

فوز معنوي مهم لمنتخب فرنسا قبل انطلاق المونديال الروسي

حقق منتخب فرنسا فوزاً سهلاً على ضيفه الإيطالي وهزمه بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب آليانز ريفيير ضمن استعدادات صاحب الضيافة لنهائيات كأس العالم منتصف الشهر الجاري.

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سجل للديوك سامويل أومتيتي (8)، وأنتوان غريزمان (29 من ركلة جزاء)، وعثمان ديمبيلي (63)، فيما جاء هدف الآتزوري الوحيد عن طريق ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 36.