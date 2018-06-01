ملخص مباراة مصر وكولومبيا 0-0 الودية

من مباراة المنتخبين

تعادل منتخب مصر مع نظيره الكولومبي سلبياً، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ملعب أتليتي آتزوري دي إيتاليا في إيطاليا، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2018 منتصف الشهر الجاري.

ويشارك منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية.

الشوط الأول



بدأت المباراة بضغط قوي من المنتخب الكولومبي الذي أرسل العديد من الكرات العرضية الخطيرة، كانت من الجبهة اليسرى عن طريق خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو.

وبادل المنتخب المصري خصمه بفرص خطيرة، كان أبرزها في الدقيقة 33 إثر ركلة ركنية لعبها عبد الله السعيد، وفشل أحمد حجازي في تحويلها داخل المرمى.

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وفي الدقيقة 37، وقع سام مرسي لاعب وسط الفراعنة في خطأ فادح، استغله خاميس بتمرير الكرة إلى خوان كوادرادو الذي سدد الكرة خارج المرمى.



وكانت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 42، بعد جملة تكتيكية رائعة بين السعيد ومحمود تريزيغيه ومروان محسن، ليلعبها رمضان صبحي رأسية خطيرة أخرجها دافيد أوسبينا حارس كولومبيا بصعوبة.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني تغييرات في صفوف المنتخبين، فبدأ الفراعنة بتغيير حارس المرمى، بنزول عصام الحضري بدلاً من محمد الشناوي، ثم خروج تريزيجيه ونزول أحمد المحمدي.

وخرج محسن ونزل بدلاً منه محمود كهربا، وحل عمرو وردة بديلاً لصبحي، وخرج سام مرسي وحل محمود عبد العزيز بديلاً له، وكانت آخر التبديلات بنزول محمود شيكابالا بدلاً من السعيد.

وفي الدقيقة 87 لاحت فرصة خطيرة لخاميس الذي سدد كرة بجوار القائم الأيسر لمرمى الحضري، لينتهي اللقاء دون أهداف.