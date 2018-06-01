رونالدو مصدوم ويدرس اللحاق بزيدان خارج ريال مدريد

رونالو يفكر بالرحيل عن ريال مدريد وفقاً للصحيفة المدريدية

يشعر النجم كريستيانو رونالدو بصدمة كبيرة بعد رحيل المدرب زين الدين زيدان عن ريال مدريد بشكل مفاجىء، ليثير الدولي البرتغالي الشكوك حول مستقبله هو الآخر مع بطل أوروبا والعالم.

وأنهى زيدان رحلته مع ريال التي استمرت لموسمين ونصف، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وهي البطولة التاسعة له مع الميرينغي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو يعيش حالة من الحزن الشديد وعدم الاستقرار بعد رحيل "زيزو"، ويرجع ذلك نظراً للدور الكبير الذي لعبه المدرب الفرنسي مع الهداف البرتغالي وتأثيره على تحسين مستواه في الفترة الأخيرة وتفوقه المستمر في سباق الكرة الذهبية.

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واوضحت الصحيفة أن رونالدو يشعر بالظلم أيضاً لتقاضيه راتباً أقل مما يحصل عليه ليونيل ميسي في برشلونة، ونيمار في باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحديد مصير صاحب الـ 33 عاماً مع النادي الإسباني.