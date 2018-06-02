معلول يعلن عن قائمة تونس النهائية لكأس العالم 2018

نبيل معلول

أعلن نبيل معلول؛ المدير الفني لمنتخب تونس القائمة النهائية التي ستخوض غمار كأس العالم 2018 الذي سينطلق في 14 من الشهر الجاري.

وأوقعت القرعة نسور قرطاج ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات إنجلترا وبلجيكا وباناما، على أن يستهل مشواره بملاقاة نظيره الإنجليزي في 18 من هذا الشهر.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعباً هم:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي (الباطن السعودي) - معز حسن (شاتورو الفرنسي) - فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي).

خط الدفاع: حمدي النقاز (الزمالك المصري) - ديلان برون (لاغونتوا البلجيكي) - رامي البدوي (النجم الساحلي التونسي) - يوهان بن علوان (ليستر سيتي الإنجليزي) - صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) - ياسين مرياح (الصفاقسي التونسي) - أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) - علي معلول (الأهلي المصري).

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خط الوسط: إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي) - محمد أمين بن عمر (الأهلي السعودي) - غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) - الفرجاني ساسي (النصر السعودي) - أحمد خليل (الإفريقي التونسي) - سيف الدين الخاوي (تروا الفرنسي).

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف ( نادي الاتفاق السعودي) - أنيس البدري (الترجي التونسي) - بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) - وهبي الخزري (رين الفرنسي) - نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) - صابر خليفة (الإفريقي التونسي).

فيما استبعد المدير الفني السداسي أحمد العكايشي (اتحاد جدة السعودي) - معز بن شريفية (الترجي التونسي) - خليل شمام (الترجي التونسي) - بلال المحسني (دندي يونايتد الاسكتلندي) - كريم لعريبي (تشيزينا الإيطالي) - محمد وائل العربي (تور الفرنسي)، والذين كانوا ضمن القائمة الأولية التي أعلنت منتصف الشهر الماضي.

يذكر أن منتخب تونس يخوض معسكره الأخير قبل انطلاق المونديال والذي واجه خلاله منتخبي البرتغال وتركيا ودياً، وانتهى اللقاءان بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



ومن المقرر أن يختتم نسور قرطاج استعداداتهم بملاقاة منتخب إسبانيا في التاسع من يونيو الجاري.