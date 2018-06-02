أهداف مباراة النمسا وألمانيا 2-1 الودية

النمسا تصعق ألمانيا

حقق منتخب النمسا فوزاً غائباً منذ 32 عاماً على حساب ضيفه الألماني ضمن استعدادات المانشافات لخوض غمار كأس العالم روسيا 2018.

ويشارك منتخب ألمانيا في المونديال ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، فيما فشل نظيره النمساوي في التأهل.

وشهد اللقاء المشاركة الرسمية الأولى لمانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا منذ سبتمبر الماضي.

وعرف الشوط الأول تقدم الألمان بفضل هدف صانع الألعاب مسعود أوزيل الذي سجل الهدف بسهولة، بعد تمريرة خاطئة من حارس المرمى له، ليودعها في الشباك مباشرة في الدقيقة 11.

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ولكن الشوط الثاني شهد انتفاضة النمساويين، حيث نجح مارتن هينتريجر في إدراك التعادل بتسديدة صاروخية مستفيداً من ركلة ركنية نفذها ديفيد آلابا في الدقيقة 54.

وقبل ثلث ساعة من النهاية، سجل أليساندرو شوب هدف الفوز بتسديدة قوية.

يذكر أن منتخب ألمانيا فشل في تحقيق الفوز في اللقاءات الخمسة الودية الأخيرة، فتعادل في ثلاثة لقاءات مع منتخبات إنجلترا فرنسا وإسبانيا، وخسر أمام منتخبي البرازيل والنمسا.

ويلتقي المنتخب الألماني حامل اللقب مع نظيره السعودي الجمعة قبل المشاركة في المونديال.