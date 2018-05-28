أهداف مباراة إيطاليا والسعودية 2-1 الودية

ليوناردو بونوتشي قائد إيطاليا يهنىء بالوتيلي بهدفه

تغلب منتخب إيطاليا على نظيره السعودي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب سانت غالين في سويسرا ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في مونديال روسيا الشهر القادم.

جاء هدفا الآتزوري عن طريق العائد ماريو بالوتيلي (21)، وأندريا بيلوتي (69).

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فيما جاء هدف السعوديين الوحيد عن طريق يحيى الشهري في الدقيقة 72.

يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لروبرتو مانشيني على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي في مباراته الأولى مع الفريق.