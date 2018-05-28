أهداف مباراة البرتغال وتونس 2-2 الودية

لاعبو البرتغال يحتفلون بهدف جواو ماريو

تعادل منتخب البرتغال مع ضيفه التونسي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة الودية التي جرت على ملعب براغا ميونيسيبال ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس العالم 2018.

جاء هدفا صاحب الضيافة الذي غاب عنه النجم كريستيانو رونالدو عن طريق كلٍ من أندريه سيلفا (22)، وجواو ماريو (34).

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أما هدفا نسور قرطاج فحملا توقيعي أنيس البدري (39)، وفخر الدين بن يوسف (64).