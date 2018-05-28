الأهلي المصري يرفض الانسحاب من البطولة العربية رغم أزمته مع تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

أوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد عن انسحاب الأهلي المصري من البطولة العربية على خلفية أزمته مع تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وكان رئيس الاتحاد العربي قد اعتذر منذ أيام عن الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، مصدراً بياناً مطولاً حول الأزمة، وكشف به العديد من المفاجآت عن دعمه للأهلي بـ 260 مليون جنيه خلال خمسة أشهر فقط.

وأكد شوبير أن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم ولن يناقش أمر الانسحاب من البطولة العربية، موضحاً أنه يتعامل مع مؤسسات وليس أشخاص، وخلافه مع رئيس الاتحاد العربي بشأن الرئاسة الشرفية ليس له علاقة بمشاركة المارد الأحمر في البطولة العربية للأندية من عدمها.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه النجمة اللبناني في دور الـ 16 بعد تغلب الأخير على الإفريقي التونسي في دور الـ 32 بهدف نظيف، على أن يقام لقاء الذهاب في مصر في أغسطس القادم، فيما سيجري لقاء الإياب الشهر الذي يليه.

يذكر أن الخطيب أصدر أول قرار رداً على إدعاءات تركي آل شيخ، حيث خاطب وزارة الرياضة لتكليف لجنة مالية لحصر الأموال التي تبرع بها الأخير للنادي والتأكد من صرفها في مكانها.