أهداف مباراة إيمبولي ونابولي 2-1 الدوري الإيطالي

إيمبولي يصعق نابولي

نجح إيمبولي في تحقيق انتصار مفاجىء على ضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

تقدم صاحب الضيافة بالهدف الأول عبر دييغو فارياس بعد مرور 26 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول.

وسريعًا نجح الضيوف في إدراك التعادل في الدقيقة 42 من تسديدة رائعة لبيوتر جيلينسكي.



ونجح إيمبولي في تسجيل الهدف الثاني عبر نجمه جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 52 برأسية رائعة.

بهذا الانتصار، رفع إيمبولي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد نابولي عند 63 نقطة في المركز الثاني.