أهداف مباراة إيمبولي ويوفنتوس 1-2 الدوري الإيطالي

رونالدو يرفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإيطالي

تغلب يوفنتوس على مستضيفه إيمبولي بهدفين لهدف ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

أنهى فريق السيدة العجوز الشوط الأول متأخراً بهدفٍ دون رد، كما توقفت المباراة، بسبب لجوء الحكم جيانباولو كالفاريزي، إلى تقنية الفيديو، لمراجعة حالة لمس الكرة باليد، من قبل ليوناردو بونوتشي مدافع يوفي في منطقة جزاء فريقه، وقرر عدم احتسابها.

وفي الشوط الثاني، انتفض حامل اللقب وضغط علي دفاعات إيمبولي، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحته في الدقيقة 53، بعد خطأ فادح من إسماعيل بن ناصر على باولو ديبالا، سددها كريستيانو رونالدو مدركاً التعادل للسيدة العجوز في الدقيقة 54.

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وعاود "صاروخ ماديرا" التسجيل مرة أخرى بإضافة هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 70 من تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس في صدارة الترتيب إلى 28 نقطة، فيما تجمد رصيد إيمبولي عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.