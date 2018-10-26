هازارد مهدد بالغياب عن مباراة تشيلسي وبيرنلي

إيدين هازارد

يستعد تشيلسي لملاقاة بيرنلي يوم الأحد في إطار مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي وسط شكوك حول جاهزية نجم الفريق إيدين هازارد.

وكان البلجيكي قد غاب عن مواجهة البلوز أمام باتي بوريسوف الخميس في الدوري الأوروبي بسبب معاناته من آلام في الظهر، الأمر الذي قد يجبره على الغياب عن ثاني مباراة له على التوالي.

ولم يشارك هازارد في التدريبات الجماعية يوم الجمعة، مما زاد الشكوك حول جاهزيته لمواجهة بيرنلي.

وقال ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي: "نحاول تجهيز هازارد لمباراة يوم الأحد، لكن الأمر ليس سهلاً".

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وعانى هازارد البالغ من العمر 27 عاماً من هذه الإصابة في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في المرحلة الماضية من الدوري المحلي والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق، وعلى الرغم من معاناة هازارد إلا إنه خاض المباراة بأكملها.

ويعتبر البلجيكي هداف البلوز هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

تألق هازارد ساهم في عدم خسارة فريق المدرب ساري في أي مباراة رسمية حتى الآن، كما أنه يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن المتصدرين ليفربول ومانشستر سيتي.