أهداف مباراة ليفربول وكارديف 4-1 الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

واصل النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول صحوته، بعد أن ساهم في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام ضيفه كارديف سيتي على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح صلاح أهداف المباراة في الدقيقة (10)، ليتمكن النجم المصري من التسجيل في 18 فريقاً إنجليزياً في مختلف المنافسات، ويتبقى أمامه فريقا مانشستر يونايتد وسوانزي اللذان لم يستطع هز شباكهما حتى الآن وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

ونجح المهاجم المصري في تسجيل الهدف الرابع له، مع نجاحه في صناعة 3 أهداف، خلال ست مباريات خاضها، مع ليفربول، إذ استطاع إحراز هدف الثالث على التوالي، بعد هز شباك هادرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي، وهدفين في مرمى النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

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ولم يكتفِ النجم العربي بالهدف الذي سجله، بل أنهك مدافعي كارديف سيتي، إذ تمكن من مراوغتهم ببراعة، وتمرير كرة سحرية لزميله شيرادن شاكيري، الذي أحرز الهدف الثالث للريدز في الدقيقة (84).

وعاد مهاجم ليفربول إلى التألق من جديد بإظهار مهاراته الفنية، واستطاع تمرير الكرة لزميله ساديو ماني، الذي تمكن من إسكان الكرة في شباك الحارس نيل إثيريدغ في الدقيقة (87).

وبفضل الهدف والتمريرتين السحريتين، حقق ليفربول فوزاً جديداً، ليعتلي الصدارة مؤقتاً، برصيد 26 نقطة، نتيجة انتصاره في 8 مباريات، وتعادلين، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، لكنه سينتظر حتى يوم الاثنين، لمعرفة ما ستنتج عنه مباراة ملاحقه المباشر مانشستر سيتي ضد توتنهام، حتى يتمكن من التربع على عرش الدوري الإنجليزي.