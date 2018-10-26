ريفالدو: لا يمكن الاستهانة بريال مدريد

ريفالدو

أبدى ريفالدو نجم برشلونة السابق اعتقاده أن مباراة الكلاسيكو الأحد القادم أمام الغريم ريال مدريد لا تبدو بالسهولة التي يراها البعض نظراً لوضعية الملكي الحالية.

وقال الأسطورة البرازيلية في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا يجب التقليل من غريم بقوة ريال مدريد.

"حين لعبت في برشلونة، كنا نذهب إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو ويتم التقليل منا بسبب النتائج السيئة، لكننا كنا نتعادل أو نفوز بتلك المباريات ونحقق نتائج ممتازة.

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"لا يحصل ريال مدريد على النتائج ولا يلعب بشكل جيد، صحيح أن الفريق فاز بمباراته في دوري أبطال أوروبا (أمام فيكتوريا بيلزن)، لكنه قدم أداءً سيئاً وتلقى هدفاً من فريق ضعيف".

وتابع: "نتيجة سيئة في كامب ناو قد تعني أنها ستكون آخر مباراة للمدرب (يولين) لوبيتيغي في ريال مدريد".

يذكر أن ريفالدو خاض 5 مواسم في برشلونة بين عامي 1997 و2002.