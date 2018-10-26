قائمة البرازيل تشهد عودة باولينيو وكوشتا وظهور آلان الأول

باولينيو

قرر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل استدعاء باولينيو نجم غوانغجو إيفرغراندي ودوغلاس كوشتا جناح يوفنتوس.

كما شهدت القائمة استدعاء آلان لاعب وسط نابولي للمرة الأولى، ومن المتوقع أن ينال مشاركته الدولية الأولى في المملكة المتحدة.

وكان باولينيو فرداً رئيسياً في المنتخب البرازيلي خلال كأس العالم في روسيا، لكنه خرج من قائمتي سبتمبر وأكتوبر.

ويفتتح المنتخب البرازيلي التوقف الدولي بملاقاة منتخب أوروغواي في العاصمة الإنجليزية لندن على ملعب الإمارات في السادس عشر من نوفمبر، قبل التوجه شمالاً إلى ميلتون كينز لمواجهة منتخب الكاميرون.

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فيما يلي القائمة الكاملة:

حراسة المرمى: آليسون (ليفربول) - إيديرسون (مانشستر سيتي) - غابرييل بارازاو (كروزيرو).

الدفاع: ديدي (كروزيرو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - جواو ميراندا (إنتر ميلان) - بابلو (بوردو) - دانيلو (مانشستر سيتي) - فابينيو (ليفربول) - فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد) - مارسيلو (أتلتيكو مدريد).

الوسط: آلان (نابولي) - آرتور (برشلونة) - كاسيميرو (ريال مدريد) - باولينيو (غوانغجو) - كوتينيو (برشلونة) - والاس (هانوفر).

الهجوم: ويليان (تشيلسي) - دوغلاس كوشتا (يوفنتوس) - روبرتو فيرمينو (ليفربول) - غابرييل جيزوس (مانشستر سيتي) - نيمار (باريس سان جيرمان) - ريتشارليسون (إيفرتون).