كلوب: على صلاح أن يشكر زملاءه في ليفربول

لاعبو ليفربول خلال اللقاء مع ريد ستار

أكد المدرب يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه لا يرى مشكلة في الاعتماد على لاعب واحد فقط بحال كان في أفضل مستوياته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة ضد كارديف في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال الألماني: "من المهم دوماً أن يكون عبء التسجيل موزعاً على الجميع، رغم أنه ليس بالأمر السيء أن نعتمد على لاعب واحد مثل محمد صلاح عندما يكون في أفضل حالاته".

وأضاف: "الأمر منطقي بشكل أكبر إذا ما تم توزيع المسؤولية على الجميع، لقد تحدثنا حول هذا من قبل".

وأكمل: "ظهر الثلاثي الأمامي بشكل رائع في المباراة الأخيرة، عندما سمعت أنهم لم يسجلوا معاً منذ فترة بعيدة صعقت لأني لا أعد الأيام، لكن أدائهم في تلك المباراة كان جيداً".

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وعن قرار منح فيرجيل فان دايك ترتيب في قائمة قادة ليفربول: "القرار يعود للفريق في النهاية، لدينا في الوقت الحالي فان دايك و(جورجينيو) فاينالدوم في الترتيب الثالث والرابع لشارة القيادة".

واختتم بالحديث عن وصول صلاح للهدف الـ 50 مع ليفربول وقال: "أعتقد أنه عليه أن يشكر زملاءه لأن الأمر سيكون صعباً لو لم يحصل على كل تلك التمريرات والعرضيات الجيدة".

وأضاف: "هدفه الأول ضد ريد ستار جاء بسبب ربط رائع من (شيردان) شاكيري لا أعلم كيف قام بذلك، لكني سعيد أننا سننهي الحديث عن مستوى صلاح أخيراً، لم يكن في حالة شك أبداً لكنكم كنتم تسألون عن ذلك بشكل مستمر لذلك لا بد وأنه كان هناك أمر ما".

يذكر أن ليفربول حقق فوزاً كبيراً على نظيره ريد ستار في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي برباعية شارك فيها كل من صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.