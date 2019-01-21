أهداف مباراة الإمارات وقيرغيزستان 3-2 كأس آسيا 2019

لاعبو الإمارات يحتفلون بالهدف الثالث

حجز المنتخب الإماراتي مستضيف كأس آسيا مقعده في ربع النهائي بعد الفوز على نظيره القيرغيزستاني بثلاثية مقابل هدفين بعد التمديد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن دور الـ 16.

افتتح خميس إسماعيل أهداف المباراة لصاحب الضيافة في الدقيقة 15، لكن الفرحة بالتقدم لم تدم أكثر من تسع دقائق، إذ عادل ميرلان ميرزيف النتيجة للضيوف في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الدقيقة 64 بالتحديد، منح علي مبخوت أحد نجوم البطولة التقدم مرة أخرى للإمارات.

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وبينما كانت تتجه المباراة إلى انتصار فريق المدرب ألبرتو زاكيروني، أدرك منتخب قيرغيزستان التعادل في الدقيقة 90+1 عن طريق تورسونالي روماستوف لتتجه المباراة لشوطين إضافيين.

في الشوط الإضافي الأول، حصل المنتخب الإماراتي على ركلة جزاء ترجمها أحمد خليل بنجاح في الدقيقة 103، ليمنح الأبيض بطاقة العبور لربع النهائي.

بهذه النتيجة، أصبح المنتخب الإماراتي أول المنتخبات العربية المتأهلة لربع النهائي بعد خروج منتخبات الأردن وعُمان والسعودية.

يشار إلى أن الأبيض سيواجه منتخب أستراليا حامل اللقب في ربع النهائي الجمعة المقبل.