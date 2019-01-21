قلة مشاركات مارسيلو تدفعه صوب يوفنتوس

مارسيلو

أشارت تقارير إسبانية اليوم لتزايد إمكانية خروج النجم مارسيلو من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "آس" التي أكدت أن الدولي البرازيلي أعاد التفكير في أمر الرحيل مؤخراً بعدما فقد مكانه الأساسي ضمن تشكيلة الملكي.

وعانى مارسيلو مؤخراً من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية بسبب مشاكله الدفاعية الواضحة لصالح الشاب سيرخيو ريجيلون.

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وتجاهل المدير الفني للفريق سانتياغو سولاري في أكثر من مناسبة التعليق على أداء مارسيلو السيء قبل أن يضع به بجواره على مقاعد البدلاء.

ويعد يوفي أحد أكبر المهتمون بالحصول على خدمات الظهير الأيمن البرازيلي الذي حقق ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية مؤخراً مع ريال مدريد.

يذكر أن مارسيلو ليس الوحيد المطلوب في يوفنتوس من ريال مدريد، إذ يسعى البيانكونيري أيضاً للحصول على خدمات إيسكو.