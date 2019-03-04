أهداف مباراة الاتحاد والريان 5-1 دوري أبطال آسيا

من مباراة الفريقين

نجح الاتحاد السعودي في قلب الطاولة على ضيفه الريان القطري، وتحويل تأخره بهدف إلى فوزٍ بخمسة أهداف لهدف في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق غونزالو فييرا، الذي استغل خطأ دفاعياً على مشارف منطقة الجزاء وسدد بقوة في مرمى فواز القرني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أعلن فهد المولد عن هدف التعادل للعميد، بعد تبادل التمريرات مع عبد العزيز العرياني، أنهاه المولد بتسديدة في يسار المرمى.

وسريعاً وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، أضاف عبد العزيز العرياني الهدف الثاني لصاحب الضيافة، بعد تمريرة من الجانب الأيمن عن طريق خالد السميري.

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واستمرت أهداف الاتحاد في مطلع الشوط الثاني بعد دقيقتين من بدايته، عن طريق زياد الصحيفي بعد متابعة من رأسية المولد والتي جاءت بعد ركلة ركنية.

سيطر لاعبو الاتحاد على مجريات اللقاء، وسط تراجع من الضيوف، وفي الدقيقة 67 يحتسب الحكم ركلة جزاء للعميد.

تقدم عبد الرحمن الغامدي لتنفيذ ركلة الجزاء، وسددها بقوة على يسار مرمى فهد يونس معلناً عن الهدف الرابع لفريقه.

وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة، استلم المولد تمريرة داخل منطقة جزاء الريان، قابلها بلمسة واحدة في الشباك.