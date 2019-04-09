أهداف مباراة الاتحاد ولوكوموتيف 3-2 دوري أبطال آسيا

الاتحاد يخطف فوزاً ثميناً

خطف اتحاد جدة السعودي فوزاً صعباً أمام لوكوموتيف الأوزبكي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



مع بداية الشوط الثاني، نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، أحرزها ناصر الشمراني (48).

بعد ذلك بدقيقتين، أضاف فهد المولد الهدف الثاني للنمور من انطلاقة رائعة.

تمكن الضيوف من تقليص الفارق في الدقيقة 70 من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء عبر البديل جامشيد إسكندروف.

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وفي الدقيقة 82، أدرك فيليب رايفاتش التعادل للفريق الأوزبكي من رأسية قوية بعد تمركز دفاعي خاطئ من لاعبي العميد.

لكن صاحب الضيافة خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء أخرى احتسبها الحكم إثر عرقلة رومارينيو داخل منطقة الجزاء، ترجمها بنجاح.

أبقى هذا الفوز الاتحاد في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي، صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد لوكوموتيف طشقند عند 3 نقاط في المركز الثالث.