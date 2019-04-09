زياش: بنعطية يعتقد أن أياكس قادر على تخطي يوفنتوس

حكيم زياش

قال النجم المغربي حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام، أن مواطنه مهدي بنعطية يعتقد أن الفريق الهولندي قادر على تخطي يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفي ضيفاً على أياكس غداً الأربعاء، في ذهاب ربع النهائي بعد المفاجأة التي حققها أياكس الدور السابق بإقصاء ريال مدريد حامل اللقب.

وتحدث زياش أحد نجوم أياكس مع بنعطية مدافع يوفنتوس السابق عن المباراة، وروى تفاصيل هذه المحادثة في تصريحات صحفية، حيث قال: "بنعطية؟ تحدثت معه، يحب طريقة لعبنا ويرى أننا نستطيع الفوز على يوفنتوس".

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ويطمح أياكس في الفوز بالمباراة، لمواصلة سعيه نحو العودة مرة أخرى لمنصات التتويج التي وصل لها آخر مرة في البطولة الأوروبية عام 1995.

ويأتي حديث بنعطية مع زياش بعد رحيل المدافع عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى الدحيل في قطر.

يذكر أن مواجهة الذهاب تجمع بين أياكس ويوفنتوس على ملعب يوهام كرويف في أمستردام، بينما يقام الإياب على ملعب آليانز في تورينو في 16 من الشهر الجاري.