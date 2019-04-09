فرانس فوتبول: بوغبا في طريقه إلى ريال مدريد

بول بوغبا

أكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الثلاثاء أن النجم بول بوغبا في طريقه للانتقال رسمياً إلى ريال مدريد الصيف القادم، بعد الرغبة الملحة التي أظهرها ووكيل أعماله خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت المجلة الشهيرة عن رفض بوغبا البقاء في إنجلترا الموسم القادم، وإخباره وكيل أعماله مينو رايولا بضرورة التفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد حول رحيله بعد نهاية المنافسات الجارية.

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ورفض النجم الفرنسي جميع محاولات يونايتد لتجديد عقده الذي ينتهي صيف عام 2021، مع حديثه بكل صراحة عبر وسائل الإعلام عن حلمه باللعب في مدريد وتحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان في أكثر من مقابلة.

يذكر أن ريال مدريد يجهز عرضاً مالياً بقيمة 125 مليون يورو من أجل إقناع النادي الإنجليزي بالبيع، مع توفير راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو لتلبية مطالب بوغبا ووكيل أعماله.